Unione Europea chiede ai colossi tech e social di continuare a combattere le fake news

I colossi del mondo tech continuano ad agire per contrastare le fake news, specialmente in tema COVID-19: Google, per esempio, ha creato un fondo appositamente per sostenere i debunker. La Commissione Europea, però, avrebbe chiesto loro e pure ai grandi social network di fare uno sforzo ulteriore per i prossimi sei mesi.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, infatti, l’Unione ha contattato in particolare Google, Facebook, Twitter, Microsoft, TikTok e diversi inserzionisti per chiedere loro di continuare a inviare rapporti mensili sui loro provvedimenti in materia di contrasto della disinformazione, specialmente in tema vaccini e Coronavirus, ancora per sei mesi.

Tramite tali piattaforme, infatti, complottisti e negazionisti hanno cercato di diffondere sempre più voci così da “demonizzare” le istituzioni e i centri di ricerca che continuano a lavorare per garantire la somministrazione del vaccino in tutto il mondo. Per questo motivo, già da diverso tempo le suddette società hanno firmato il codice di condotta dell'Unione europea per evitare la diffusione di tutte queste fake news.

Come affermato dalla vicepresidente della Commissione per i valori e la trasparenza Vera Jourova, “La pandemia è diventata un terreno fertile per false affermazioni e le teorie e le piattaforme del complotto sono importanti amplificatori di questo tipo di messaggi. Dobbiamo continuare a lavorare insieme per migliorare la nostra lotta alla disinformazione, ma abbiamo bisogno di maggiore trasparenza e maggiore impegno dalle piattaforme online”.

YouTube è stata una delle piattaforme che, tra le elezioni statunitensi e il COVID-19, è intervenuta maggiormente in materia disinformazione: per quanto concerne le prime, i gestori del servizio di streaming video hanno fermato i video contenenti affermazioni false “a colpi di strike”, mentre per il Coronavirus hanno rimosso circa 500,000 filmati con informazioni non verificate.