L'Unione Europea contro la deforestazione globale: Al bando molti prodotti

Martedì 6 dicembre l'Unione Europea ha raggiunto un importante accordo per la salvaguardia dell'ambiente. Vietare l'importazione di particolari prodotti, tra cui caffè, cacao e soia, nei casi in cui si ritiene che questi contribuiscano alla deforestazione. Un disegno di legge accolto con grande soddisfazione anche dai gruppi ambientalisti.

L'accordo, siglato dalle 27 nazione europee, mira infatti a garantire "catene di approvvigionamento quanto più prive del rischio di causare la deforestazione", ed è stato definito addirittura "rivoluzionario" per ciò che comporterà in termini pratici.

Viene richiesto, alle aziende che importano in Europa, di garantire che i prodotti non siano prodotti su terreni che hanno subito l'eliminazione della vegetazione arborea in un'area boschiva o forestale, dopo il 31 dicembre 2020, e che rispettino tutte le leggi del paese di origine.

Gli articoli compresi nel nuovo disegno di legge sono molteplici e di grande importanza agroalimentare, come olio di palma, bestiame, soia, caffè, cacao, legname e gomma, nonché prodotti derivati ​​come carne bovina, mobili e cioccolato.

Il problema ambientale è sorto poiché le enormi quantità di richiesta, unite ad una produzione spesso illegale, ha stimolato una massiccia deforestazione in paesi come Brasile, Indonesia, Malesia, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Messico e Guatemala.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (la FAO) stima infatti che, per tali fini, un'area di terra più grande dell'intera Unione Europea, ovvero circa 420 milioni di ettari, sia stata disboscata in tutto il mondo negli ultimi 30 anni.

Il presidente della Commissione per l'Ambiente del Parlamento europeo, Pascal Canfin, ha elogiato l'accordo ed il modo in cui il suo impatto si ripercuoterà sull'ambiente e sui prodotti che consumano quotidianamente gli europei, affermando: "Avrà un effetto radicale. Parliamo del caffè che beviamo a colazione, del cioccolato che mangiamo, del carbone nei nostri barbecue e della carta nei nostri libri".

Greenpeace, la nota organizzazione non governativa ambientalista, ha definito il progetto di legge "un importante passo avanti", così come il WWF che lo ha ritenuto un risultato "storico e rivoluzionario".

"Questo regolamento è il primo al mondo ad affrontare la deforestazione globale e ridurrà significativamente l'impronta dell'Unione Europea sull'ambiente", ha spiegato in una nota il World Wide Fund for Nature.

Le grandi aziende avranno 18 mesi per conformarsi alle nuove disposizioni di legge, mentre quelle più piccole avrebbero un "periodo di grazia" leggermente più lungo. Nella speranza che non venga trovato qualche escamotage per venir meno agli obblighi adottati ufficialmente dai Paesi membri e dal Parlamento Europeo.

"La nuova legge garantirà che una serie di beni chiave immessi sul mercato (dell'Unione Europea) non contribuirà più alla deforestazione ed al degrado forestale in Europa ed in altre parti del mondo", ha affermato la Commissione Europea nella nota ufficiale.

La domanda che non possiamo comunque esimerci dal porre è: Basterà il solo impegno dell'Unione Europea per salvaguardare un ambiente che si dirige verso una drammatica deriva? Riuscirà questa nuova presa di posizione ad influenzare le scelte ecologiche di altri importanti realtà inquinanti del Mondo? Secondo voi?

