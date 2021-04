L'Unione Europea ha intenzione di ridurre le emissioni di CO2 del 55% entro il 2030

I cambiamenti climatici rischiano di far collassare gli ecosistemi della Terra, mutando profondamente molti aspetti della vita che conosciamo. Si tratta del problema più importante del nostro pianeta e i governi del mondo devono prenderlo in seria considerazione.

Sono tanti i paesi che hanno già dichiarato la loro intenzione di ridurre le emissioni di CO2, come la Cina, il Giappone e gli Stati Uniti che, dall'elezione di Joe Biden, sembrano aver preso seriamente il problema (rientrando anche all'interno dell'Accordo sul clima di Parigi). Anche l'Unione Europea ha dichiarato recentemente le buone intenzioni con una nuova legge.

L'obiettivo è quello di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030. "Il nostro impegno politico per diventare il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 è ora anche legale", ha affermato Ursula von der Leyen, capo della Commissione europea. "La legge sul clima imposta l'UE su un percorso verde per una generazione".

Verrà anche istituito un consiglio indipendente di 15 membri per consigliare l'UE su misure e obiettivi climatici da perseguire e raggiungere, mentre la Commissione Europea annuncerà un pacchetto di leggi sul clima a giugno per supportare i piani. Questo è "un momento fondamentale per l'UE e un segnale forte per il mondo", secondo quanto affermato infine dal vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmerman.