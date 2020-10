Unione Europea preme sulle aziende Big Tech, Google pronta a reagire

Continuano le campagne da parte dei policy makers ai danni delle grandi aziende dell’industria tech come Google, Apple, Amazon e Facebook: dopo l’assalto del Giappone, ormai pronto ad agire con un controllo antitrust ancora più stringente, ora l’Unione Europea sta lavorando sulla prossima bozza del Digital Services Act attesa per il 2 dicembre.

A proporre questo atto e una serie di nuovi poteri per affrontare i problemi del mercato digitale è stato il Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager. Secondo la proposta di legge attuale, le piattaforme online dovranno controllare l’identità di ogni rivenditore prima di poter muoversi per contrastare contenuti illegali o pericolosi; allo stesso tempo, le società tecnologiche dovranno scrivere rapporti su ogni loro azione da presentare poi anche agli utenti, i quali avranno il diritto (o meglio, le aziende avranno il dovere) di capire chi paga per gli annunci che questi vedono durante la navigazione in rete, ma anche di comprendere perché compaiono determinate pubblicità rispetto ad altre.

Ma ci sarebbe anche un secondo pilastro chiamato Digital Markets Act che, stando a quanto dichiarato dalla stessa Vestager durante un evento dell’European Policy Center, consisterà in una serie di regole che i grandi gatekeeper online dovranno rispettare sulla base dei pareri degli esperti dell’Unione riguardo ciò che può impedire il corretto funzionamento del mercato. Tra le pratiche non consentite citate nella proposta di legge appare, per esempio, la cosiddetta "auto-preferenza ingiusta”, ovvero la promozione di un servizio offerto da un’azienda in un altro suo servizio, attività che rende ancora più difficile per gli utenti cambiare piattaforma.

Il piano prevede la creazione di un quadro armonizzato di regole per tutti gli Stati membri, fondato su indagini sui problemi strutturali nei mercati digitali; come detto a inizio articolo, la bozza verrà presentata il 2 dicembre e servirà un po’ di tempo prima che diventi legge.

Google però sarebbe già pronta a reagire: mentre sta affrontando la causa antitrust intentata dal Dipartimento di Giustizia statunitense, stando ad alcuni documenti interni diffusi in rete e ripresi da ITHome l’azienda di Mountain View starebbe pianificando una nuova strategia che prevede il “boicottaggio” del piano dell’Unione da parte degli Stati Uniti stessi. In questo modo, la società punterebbe a “eliminare restrizioni ingiustificate e irrazionali al nostro modello di business e alla nostra abilità di migliorare i prodotti e/o lanciare nuovi servizi”.