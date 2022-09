Europa teme blackout invernali rete mobile in tanti paesi, anche Italia

Oltre ai timori per i prezzi degli smartphone in salita, nel Vecchio Continente i colossi delle telecomunicazioni si stanno preoccupando sempre di più di possibili blackout per la rete mobile in tutta Europa nel caso in cui dovessero applicarsi razionamenti energetici o interruzioni di corrente.

Come riportato dall’agenzia di stampa Reuters, i funzionari europei dell’industria delle telecomunicazioni affermano che un inverno particolarmente rigido potrebbe mettere alla prova l’infrastruttura telcom europea, costringendo aziende e governi a trovare soluzioni d’emergenza affinché la rete mobile rimanga disponibile. Paesi come Francia, Svezia e Germania stanno già pensando a soluzioni di backup per mantenere funzionanti le migliaia di antenne cellulari sparse sul loro territorio, ma il pericolo rimane.

Secondo un piano presentato dal distributore di elettricità francese Enedis, nel peggiore dei casi potrebbero addirittura esserci blackout fino a due ore in alcune parti del paese e a rotazione, ad esclusione di servizi essenziali per sanità e sicurezza nazionale. In Svezia, al contempo, il regolatore delle telecomunicazioni PTS sta già operando per pianificare un’eventuale razionamento dell’elettricità.

In Italia il timore rimane, ma i colossi del settore hanno già espresso a Reuters la loro volontà di escludere la rete mobile da qualsiasi interruzione di corrente; in tale ottica, non mancheranno riunioni per discutere con il nuovo governo italiano.

