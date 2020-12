Unione Europea vota a favore del 'diritto alla disconnessione' dallo smart working

Lo smart working ha certamente cambiato le nostre vite facendoci lavorare comodamente da casa, garantendo maggiore flessibilità sia ad aziende che dipendenti, che però a volte si vedono costretti dai datori di lavoro a rimanere sempre disponibili. L’Unione Europea però non ci sta e ha deciso di votare a favore del “diritto alla disconnessione”.

La risoluzione è stata adottata dal Parlamento Europeo con 31 voti favorevoli, 6 contrari e 18 astenuti: per gli eurodeputati i paesi dell’UE dovrebbero assicurare ai lavoratori la possibilità di esercitare il loro diritto di disconnettersi e non risultare sempre e comunque disponibili agli occhi delle aziende, evitando così ripercussioni sulla propria carriera professionale. Definito “vitale per proteggere la salute dei lavoratori”, ora questo diritto è prossimo al voto della riunione plenaria dell’Europarlamento nel gennaio 2021.

Non avendo infatti valore di legge, tale risoluzione necessita di un’approvazione da parte di quest’ultimo e, in seguito, i lavori da parte della Commissione e dei paesi membri dell’UE affinché rientri nelle prossime decisioni normative. Il parlamentare socialista maltese Alex Agius Saliba ha dichiarato: “La pandemia COVID-19 ha cambiato radicalmente il nostro modo di lavorare e dobbiamo aggiornare le nostre regole per metterci al passo con la nuova realtà. Dopo mesi di telelavoro, molti lavoratori ora soffrono di effetti collaterali negativi come isolamento, affaticamento, depressione, burnout, malattie muscolari o agli occhi. La pressione per essere sempre raggiungibile, sempre disponibile, sta crescendo”.

L’Unione Europea però sta anche pensando ad altri problemi come quelli del mercato digitale, spingendo per una proposta di legge chiamata Digital Services Act; o ancora, 15 stati membri stanno pensando a un piano a lungo termine per affrontare la disinformazione riguardante il 5G.