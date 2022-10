L'Unione Europea vuole cambiare i bonifici bancari: le proposte della Commissione

Archiviata la pratica sul caricatore unico, l’Unione Europea ora vuole spostare le sue attenzioni verso il settore bancario, ed avrebbe intenzione di proporre una vera e propria rivoluzione per i bonifici, con l’obiettivo di consentire ai cittadini di “trasferire denaro in dieci secondi in qualsiasi momento ed in qualsiasi giorno”.

Nella fattispecie, l’idea è quella di rendere obbligatori i bonifici istantanei, di fatto pensionando il sistema tradizionale che richiede fino a tre giorni lavorativi per la ricezione dei soldi sul conto corrente. Alla base di questa proposta c’è uno studio secondo cui i tempi di elaborazione dei bonifici fanno “bloccare” circa 200 miliardi di Euro, che non sono nè dentro ne fuori i conti correnti ma sono “flottanti”.

Discorso diverso per i bonifici istantanei, che in pochi secondi garantiscono l’arrivo del denaro. Per tale ragione la Commissione vuole imporre a tutti gli istituti bancari e prestatori di servizi di pagamento l’attivazione di questo servizio, allo stesso costo di quelli tradizionali.

La CE però vuole anche aumentare la fiducia da parte dei consumatori, visto che i bonifici istantanei non possono essere bloccati: in caso di via libera, le banche sarebbero obbligate a verificare la corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario.

Chiaramente si tratta al momento solo di una proposta, che deve essere verificata e ratificata.