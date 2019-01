Unione Facebook - Whatsapp - Instagram: preoccupazioni dall'UE

E' di qualche giorno fa il rapporto sulla possibile integrazione dei servizi di messaggistica istantanea Facebook. Il New York Times, nello specifico, riferisce che il gigante dei social network avrebbe intenzione di unire le piattaforme di messaggistica entro il 2020, il che ha suscitato non poche perplessità tra gli utenti.

Secondo quanto riferito dal Guardian, perplessità sarebbero giunte anche da parte dell'Unione Europea, e nello specifico dalla commissione irlandese che regola il social network nel Vecchio Continente.

La Commissione per la Protezione dei dati ha chiesto un briefing urgente con Facebook Ireland per valutare le proposte: "il DPC irlandese esaminerà molto attentamente i piani di Facebook nel corso del tempo, in particolare nella misura in cui si parla della condivisione e la fusione dei dati personali tra le diverse società di Facebook" si legge in una nota diffusa.

"Le precedenti proposte di condivisione dei dati tra le compagnie controllate da Facebook hanno sollevato notevoli preoccupazioni in merito alla protezione dei dati ed il DPC irlandese cercherà presto le garanzie affinchè tutte queste preoccupazioni siano prese in considerazione da Facebook nel corso dello sviluppo della propria proposta. Va sottolineato che l'integrazione potrà avvenire solo nel caso in cui vengano soddisfati tutti i requisiti previsti dalla normativa GDPR" continua l comunicato.

Doveroso sottolineare come nel Marzo 2018 il commissario per le informazioni del Regno Unito aveva stabilito che sarebbe illegale per la società realizzare un piano riguardante la condivisione dei dati personali tra Whatsapp e Facebook per ragioni pubblicitarie.