Unire la cannabis a sostanze psichedeliche? Ecco a voi le 'esperienze mistiche' potenziate

Le esperienze di percezione alterata sono una delle componenti più intriganti del cervello. Lo “sballo”, inteso come alterazione sensoriale dovuta a sostanze psicoattive, ha sempre avuto una nomea negativa, ma con l’avvento di nuove tecniche di indagine e la distruzione dei tabù, la scienza può valutare gli effetti delle sostanze psichedeliche.

Un team di ricerca dell’Imperial college di Londra, guidato da Joanna Kuc, ha analizzato l’effetto provocato dalla miscelazione della cannabis e sostanze psichedeliche, come LSD e funghi dalle proprietà psicoattive.

Secondo lo studio, la cannabis potenzia notevolmente le “esperienze mistiche”, indotte dalle sostanze psichedeliche e provocate da alterazione della coscienza per effetto del legame con recettori serotoninergici cerebrali. Una forma di percezione alterata affine è riscontrabile anche nel mondo onirico, grazie alla possibilità di creare mondi di fantasia con i sogni lucidi.

"Abbiamo trovato prove di tipo mistico più intenso, dissoluzione dell'ego ed esperienze visive in combinazione con l'uso di cannabis" affermano i ricercatori.

Gli scienziati del team hanno effettuato una serie di interviste su oltre 300 volontari. Il 39% degli intervistati ha dichiarato di aver assunto cannabis, per via orale, insieme a una tipologia di sostanza psichedelica serotoninergica, tra cui le più diffuse sono LSD e la psilocibina, principio attivo dei funghi allucinogeni.

Dall’analisi delle riposte dei partecipanti è emersa una notevole relazione tra le quantità di cannabis assunte e il gradimento di tali esperienze. Gli intervistati, inoltre, hanno affermato che assumere cannabis sotto forma di inspirazione di fumo in alte dosi, renda le esperienze meno godibili, descrivendole come “impegnative” da sostenere. Anche in questo caso la dose della cannabis inficia sull’esperienza, in quanto assumerne di meno attraverso il fumo attenua gli effetti negativi.

Gli autori affermano che basse dosi di cannabis aiutino ad affrontare psicologicamente l’angoscia dell’esperienza psichedelica, mentre alte dosi provocano uno sconvolgimento ancora più grande. Questo effetto sarebbe dovuto alle caratteristiche della cannabis di indurre euforia, intensificare la percezione sensoriale, alterare la percezione temporale e provocare pensiero iper-associato.

Il principio attivo della cannabis, il THC, pur agendo sui recettori cannabinoidi presenti nel cervello, secondo precedenti studi, può, in alcuni casi, interagire con i recettori della serotonina e interferire con l’azione degli psichedelici. A proposito di viaggi di percezione alterata, ecco cosa accade al cervello quando assumiamo psichedelici.

Queste scoperte potrebbero portare ad importanti innovazioni nel campo delle terapie basate su sostanze psichedeliche, potenziando gli effetti postivi di tali sostanze grazie all’utilizzo simultaneo di cannabis.