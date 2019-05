Negli Stati Uniti oltre 80000 casi di cancro sono stati associati a una dieta non salutare

Un nuovo studio condotto negli Stati Uniti ha trovato oltre 80.000 caso di cancro collegati ad una dieta non sana. Utilizzando un modello matematico, i ricercatori hanno stimato il numero di casi di cancro legati all'assunzione di sette componenti alimentari associati con questa patologia.

Queste diete includevano pasti poveri di cereali integrali, latticini, frutta e verdura, per far fronte ad un'alimentazione ricca di carni lavorate, carni rosse e bevande zuccherate (sono questi i sette fattori alimentari). Sulla base dei dati 2015, circa 80.000 casi di cancro (il 5% totale dei casi di cancro), diagnosticati quell'anno, sono stati legati ad una cattiva alimentazione.

Gli autori dello studio hanno affermato che questo numero è pari a quello del consumo di alcol, che rappresenta circa il 4-6% dei casi di cancro all'anno.

"I nostri risultati sottolineano l'opportunità di ridurre il carico di cancro e le disparità negli Stati Uniti migliorando l'assunzione di cibo", ha detto in una dichiarazione l'autore principale dello studio Fang Fang Zhang, della Friedman School of Nutrition Science and Policy.

Il cancro al colon è stato quello più fortemente correlato alla dieta, con oltre 52.000 casi, questo numero ha costituito il 38% dei casi di tumore di quell'anno. I tumori più diffusi sono stati poi alla bocca, laringe e faringe con oltre 14.400 casi.

Gli adulti di mezza età (dai 45 ai 64 anni) hanno mostrato la più alta proporzione di tumori legati all'alimentazione rispetto ad altri gruppi di età. Tra i sette fattori dietetici, il basso contenuto di cereali integrali e il basso apporto di latticini sono stati collegati al maggior numero di casi di cancro, seguito da un'elevata assunzione di carne lavorata.

I ricercatori sottolineano che questo loro modello presuppone che ciascun fattore dietetico abbia un effetto indipendente sul rischio di cancro, ma non sono in grado di spiegare le potenziali interazioni tra i fattori dietetici che possono influenzare il rischio di cancro.

Sempre per quanto riguarda l'alimentazione, recenti studi hanno dimostrato che i cibi ultra processati inducono ad un aumento di peso rispetto a cibi più salutari, e che mangiare male uccide molto più delle sigarette.