Stati Uniti approvano consumo di carne geneticamente modificata che non provoca allergie

La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha approvato la creazione di maiali geneticamente modificati - attraverso un'alterazione genomica intenzionale - che sarebbero privi dello zucchero alfa-gallone, un oligosaccaride capace di provocare allergie in alcune persone, e verrebbero utilizzati in applicazioni alimentari e mediche.

Questa è la prima approvazione per qualcosa del genere. I nuovi suini sono indicati come "GalSafe" e potrebbero, ad esempio, essere potenzialmente utilizzati per creare l'eparina, un famoso farmaco anticoagulante e privo di zucchero alfa-gallone rilevabile. I tessuti e gli organi dei suini, inoltre, potrebbero essere potenzialmente utilizzati per affrontare il problema del rigetto immunitario nei pazienti che ricevono trapianti.

"La prima approvazione odierna di un prodotto biotecnologico animale, sia per alimenti che come potenziale fonte per uso biomedico, rappresenta una pietra miliare enorme per l'innovazione scientifica", ha dichiarato il Commissario della FDA Stephen M. Hahn. Questa carne potrà essere consumata anche per tutti coloro allergici allo zucchero alfa-gallone.

Questo oligosaccaride presente nella carne rossa può provocare una reazione allergica nota come sindrome alfa-gallone (AGS). Tuttavia, la carne di suino GalSafe potrà essere consumata anche da coloro che soffrono di questa allergia. "Il nostro programma di innovazione veterinaria si concentra sul fornire una maggiore certezza nel processo di regolamentazione, incoraggiando lo sviluppo e la ricerca di prodotti innovativi per la salute pubblica", ha affermato infine Steven M. Solomon, direttore del Center for Veterinary Medicine della FDA.

Qui troverete anche il post ufficiale della FDA.