Gli Stati Uniti approvano la realizzazione dei primi reattori nucleari a piccola scala

La US Nuclear Regulatory Commission (NRC), è un'agenzia indipendente del governo degli Stati Uniti incaricata di proteggere la salute e la sicurezza pubblica relative all'energia nucleare. Proprio recentemente l'ente in questione ha approvato i progetti per il primo reattore a fissione a basso costo del paese.

Il piccolo reattore modulare in questione sarà costruito da NuScale Power è sarà il primo del suo genere negli Stati Uniti. Gli esperti suggeriscono che potrebbe rivitalizzare l'industria dell'energia nucleare dormiente del paese fornendo energia più pulita su scala locale. Tuttavia, c'è ancora molta strada da fare prima che uno di questi reattori possa essere effettivamente costruito.

L'approvazione da parte della Nuclear Regulatory Commission significa che le società di servizi pubblici potranno richiedere la costruzione dei reattori NuScale, che sono alti circa 20 metri e con un diametro di circa 3 metri. Prima di poterli costruire, tuttavia, è necessario completare ulteriori valutazioni di sicurezza.

I sostenitori del progetto suggeriscono che ciò potrebbe servire come un modo per passare rapidamente dai combustibili fossili e ridurre le emissioni di carbonio. Pertanto, NuScale prevede di consegnare i suoi primi reattori nel 2027 e di averli online entro il 2029. È, ovviamente, molto probabile che ci saranno ritardi lungo la strada.

Insomma, nonostante non si tratti di fusione nucleare, i vantaggi di questo progetto sembrano essere diversi.