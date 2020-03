Stati Uniti approvano un test per il COVID-19 capace di restituire risultati in 5 minuti

Vi avevamo già parlato su queste pagine delle varie sperimentazioni sui test per diagnosticare il coronavirus. Su questo campo si fanno progressi: un nuovo tipo di tampone, della società di dispositivi medici Abbott, è capace restituire risultati positivi in ​​cinque minuti e può essere eseguito in uno studio medico.

Il test è stato approvato per l'uso di emergenza negli Stati Uniti dalla Food and Drug Administration. Come funziona? Il tampone utilizza la piattaforma ID NOW e non deve essere inviata a un laboratorio centrale per l'analisi. Può essere fatto, infatti, direttamente in un pronto soccorso o in una clinica, riducendo drasticamente il tempo di attesa dei risultati.

"Con test rapidi su ID NOW, gli operatori sanitari possono eseguire test molecolari presso i centri di cura al di fuori delle tradizionali quattro mura di un ospedale in luoghi di crisi", ha dichiarato Robert B. Ford, presidente e direttore operativo di Abbott, in un comunicato stampa. Questo è il secondo test per COVID-19 approvato dalla FDA.

Abbott afferma di voler iniziare a spedire 50.000 ID NOW COVID-19 al giorno a partire dalla prossima settimana. Attualmente, l'America è il paese più contagiato del mondo, per questo stanno spingendo sull'acceleratore nel trovare dei metodi per contenere il virus. Nel frattempo in Italia, secondo gli esperti, i contagi dovrebbero calare a zero tra il 5 e il 16 maggio.