Gli Stati Uniti fanno causa ad Apple per monopolio illegale del mercato smartphone

Una cosa è certa: marzo 2024 verrà ricordato a lungo per il mondo Tech. Dall'approvazione dell'AI Act all'entrata in vigore del DMA (Digital Markets Act), arrivando ora alle affermazioni del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America su Apple, accusata di monopolio illegale del mercato smartphone.

La causa antitrust, legata al DOJ e a 16 procuratori generali statali, punta il dito sulle modalità con cui, citiamo testualmente, "Apple esercita il suo potere monopolistico per ottenere più denaro da consumatori, sviluppatori, creatori di contenuti, artisti, editori, piccole imprese e commercianti, tra gli altri". Di seguito alcune operazioni che Apple avrebbe messo in atto in questo contesto:

Blocco di app di streaming cloud per videogiochi e altro. Secondo il DOJ, queste ridurrebbero la necessità di hardware più costoso;

per videogiochi e altro. Secondo il DOJ, queste ridurrebbero la necessità di hardware più costoso; Blocco delle "super app" che potrebbero ridurre la permanenza degli utenti su iOS. Ad esempio, applicazioni che facilitano il passaggio a dispositivi concorrenti;

che potrebbero ridurre la permanenza degli utenti su iOS. Ad esempio, applicazioni che facilitano il passaggio a dispositivi concorrenti; Limitazioni nella qualità della messaggistica tra iPhone e piattaforme concorrenti come Android. La nota questione "bolle blu";

tra iPhone e piattaforme concorrenti come Android. La nota questione "bolle blu"; Limitazioni relative all' utilizzo di smartwatch di terze parti su iPhone e limitazioni nella possibilità di utilizzare l'Apple Watch con smartphone diversi dall'iPhone;

su iPhone e limitazioni nella possibilità di utilizzare l'Apple Watch con smartphone diversi dall'iPhone; Limitazioni per gli sviluppatori di terze parti nel poter creare wallet digitali concorrenti con funzionalità tap-to-pay su iPhone.

I punti su cui si sofferma la causa antitrust sono parecchi e si tratta di una questione molto intricata. Lisa Monaco, vice procuratore generale del DOJ, ha accusato Apple di aver messo in atto "un controllo soffocante sulla concorrenza". Insomma, le accuse sono tutt'altro che di poco conto.

La risposta di Apple, tramite il portavoce Fred Sainz, non si è fatta attendere. L'azienda dichiara che la causa "minaccia chi siamo e i principi che distinguono i prodotti Apple in mercati fortemente competitivi.

In caso di successo, ciò ostacolerebbe la nostra capacità di creare il tipo di tecnologia che le persone si aspettano da Apple, dove hardware, software e servizi si intersecano. Costituirebbe anche un pericoloso precedente, dando al Governo il potere di esercitare un ruolo importante nella progettazione della tecnologia. Riteniamo che questa causa sia sbagliata e ci difenderemo". Apple sembra insomma aver intenzione di provare ad archiviare il caso.

Come andrà a finire? Staremo a vedere: quel che è certo è che nei prossimi anni il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America sarà impegnato in diverse cause legate al tema del monopolio tecnologico. A tal proposito, potrebbe interessarvi approfondire il processo antitrust contro Google.

