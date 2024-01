Gli Stati Uniti sono cresciuti di 1 milione di chilometri quadrati ma è una brutta notizia

Recentemente, gli Stati Uniti hanno annunciato un'espansione significativa del loro territorio, crescendo di un milione di chilometri quadrati. Questo aumento di dimensioni non è dovuto a forze geologiche o a conquiste territoriali, ma piuttosto a una rivendicazione del territorio oceanico circostante.

Le piattaforme continentali, aree di fondale marino che circondano grandi masse terrestri con acque relativamente basse rispetto all'oceano aperto, sono state rivendicate dagli Stati Uniti, consentendo loro di gestire e sfruttare le risorse di queste aree.

Questa rivendicazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le autorità statunitensi, la NOAA, l'US Geological Survey e altre 12 agenzie che hanno raccolto dati geologici dal 2003 per definire i limiti esterni della loro piattaforma continentale estesa (ECS). La nuova area rivendicata comprende sette zone offshore: l'Artico, l'Atlantico (costa est), il Mare di Bering, il Pacifico (costa ovest), le Isole Marianne e due aree nel Golfo del Messico (dov'è stato trovato un corridoio di coralli).

La legalità di questa espansione territoriale rimane incerta. Per rendere ufficiale la definizione, gli Stati Uniti devono presentare dati e rapporti alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), che non hanno ratificato a causa di disaccordi politici complessi. Questo lascia un'incertezza su come la proposta sarà accettata secondo il diritto internazionale.

L'espansione del territorio marittimo degli USA potrebbe aprire l'area artica a ulteriori attività di estrazione mineraria, navigazione e pesca, nonostante i potenziali danni ambientali. Inoltre, ha implicazioni per la sicurezza nazionale del paese e del loro esercizio di potere a livello mondiale. Come scrisse Sir Walter Raleigh nel XVII secolo: "Chi comanda il mare, comanda il commercio; chi comanda il commercio del mondo, comanda le ricchezze del mondo e, di conseguenza, il mondo stesso".

