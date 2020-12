Anche gli Stati Uniti danno il via alla loro campagna di vaccinazione contro la Covid-19

La più grande campagna di vaccinazione nella storia degli Stati Uniti è appena iniziata. La Food and Drug Administration (FDA) degli USA ha approvato il vaccino per la COVID-19 Pfizer e BioNTech. La decisione segue l'approvazione di un gruppo di esperti indipendenti che ha esaminato i dati sul vaccino.

L'obiettivo è quello di vaccinare 100 milioni di persone entro marzo 2021: 20 milioni a dicembre, 30 milioni a gennaio e altri 50 milioni a febbraio. "Il lavoro instancabile per sviluppare un nuovo vaccino per prevenire questa malattia in un lasso di tempo accelerato dopo la sua comparsa è una vera testimonianza dell'innovazione scientifica e della collaborazione pubblico-privato in tutto il mondo", ha dichiarato il commissario della FDA, Stephen Hahn.

Il vaccino di Pfizer viene somministrato in due dosi, a 21 giorni di distanza, e deve essere conservato a -70 gradi Celsius. I dirigenti Pfizer hanno espresso la fiducia che il requisito della temperatura non sarà un problema importante negli Stati Uniti. Il produttore di farmaci, infatti, sta spedendo le dosi in contenitori speciali che possono mantenere stabile il vaccino fino a 30 giorni (se riempito con del ghiaccio secco).

Gli studi hanno rilevato che il vaccino è efficace al 95% nel prevenire i casi sintomatici della malattia e non sono stati riscontrati problemi di sicurezza importanti. Insomma, così come il Regno Unito e il Canada, anche gli Stati Uniti hanno iniziato la loro campagna di vaccinazione. Non manca molto che inizierà anche in Italia.