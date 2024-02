Negli Stati Uniti si sta diffondendo una lingua totalmente nuova

A Miami, un nuovo dialetto sta emergendo come risultato dell'interazione culturale tra parlanti spagnoli e inglesi. Questo nuovo modo di parlare è un dialetto influenzato da queste due lingue, nato da decenni di immigrazione da paesi di lingua spagnola, in particolare da Cuba dopo la fine della rivoluzione nel 1959.

Con la sua maggioranza di popolazione ispanica e latina, Miami è considerata una delle città più bilingui degli Stati Uniti e probabilmente la città di lingua spagnola più dialettalmente diversificata al mondo. Negli ultimi decenni, la ricca influenza della lingua si è mescolata con i dialetti americani più consolidati, dando vita a proprie espressioni e frasi (a tal proposito, sapete che l'inglese non è la lingua ufficiale degli USA?).

I linguisti della Florida International University a Miami hanno osservato questo sviluppo linguistico negli ultimi 10 anni e ritengono che mostri un bell'esempio di come le lingue umane siano costantemente in evoluzione di fronte a condizioni storiche e sociali. "Tutte le parole, i dialetti e le lingue hanno una storia", afferma il professor Phillip M. Carter, direttore del Center for Humanities in an Urban Environment presso la Florida International University.

"A Miami, ci sono molti modi di parlare inglese. La varietà che abbiamo studiato negli ultimi 10 anni è la principale varietà linguistica delle persone nate nel sud della Florida in comunità a maggioranza latina. La varietà è caratterizzata da alcune pronunce uniche ma in definitiva minori, alcune piccole differenze grammaticali e differenze di parole, influenzate dalla presenza di lunga data dello spagnolo nel sud della Florida", aggiunge Carter.

Gli utenti del nuovo dialetto "prendono in prestito" detti spagnoli e li traducono direttamente in inglese mantenendo la struttura esistente della frase. Questo è ciò che i linguisti chiamano un calco. Ad esempio, "bajar del carro" diventa "get down from the car", non "get out of the car" come nella maggior parte dei dialetti americani dell'inglese. Allo stesso modo, "una empanada de carne" diventa "meat empanada" invece di qualcosa di più specifico come "beef empanada".

Questo perché in spagnolo, a seconda del contesto, "carne" può riferirsi a tutta la carne o specificamente solo al manzo.

Si chiama "Spanglish" ed è stato inizialmente mescolato da persone bilingui, ma i linguisti hanno notato che alcune frasi sono state poi adottate anche dai madrelingua inglesi di Miami. "Questi sono esempi di calchi lessicali letterali, traduzioni dirette. Ciò che è notevole è che abbiamo scoperto che non erano usati solo nel discorso degli immigrati, persone che si appoggiano alla loro prima lingua, lo spagnolo, mentre navigano nell'acquisizione dell'inglese, ma anche tra i loro figli, che hanno imparato l'inglese come loro co-prima lingua", afferma Carter.

Non è la prima volta che si osserva l'emergere di una lingua unica: in questo luogo ne viene parlata una da soltanto 350 persone.