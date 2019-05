Gli Stati Uniti estendono la lista di capi d'accusa contro Julian Assange

Il grand jury federale della Virginia ha presentato contro Julian Assange 18 capi d'accusa, non solo l'aver cospirato per violare un sistema informatico militare, come in origine. Il leader di Wikileaks è accusato di aver violato l'Espionage Act. Insorge il mondo degli attivisti a difesa dei diritti umani.

Diciassette diverse violazioni dell'Espionage Act, ognuna delle quali —riporta la CBS— prevede una pena massima di 10 anni. Così recita il comunicato del tribunale:

"L'accusa afferma che Assange sia stato complice di Chelsea Manning, ex analista dell'intelligence statunitense, che ha ottenuto e divulgato illegalmente documenti classificati relativi alla difesa nazionale".

Assange avrebbe avuto con Chelsea Manning discussioni in tempo reale sull'ipotesi che questa gli mandasse file classificati, e l'avrebbe "attivamente incoraggiata" a violare una rete di computer militari.

"Per essere chiari —dice il procuratore di Stato G. Zachary Terwilliger— Assange non è accusato semplicemente in quanto editore [publisher, in originale ndr]". La tesi dell'accusa delinea uno scenario ben diverso da quello che coinvolse il New York Times e il Washington Post nel 1971, testate che pubblicarono i dossier chiamati poi Pentagon Papers. Si trattava di un report prodotto dallo steso segretario della difesa McNamara, dove emergeva la consapevolezza del Governo Johnson sull'impossibilità di successo americano in Vietnam. In quella occasione la Corte Suprema riconobbe il diritto della testata a pubblicare il materiale, facendolo rientrare sotto la tutela della libertà di parola e di stampa.

Ma la tesi anti-Assange non convince l'American Civil Liberties Union:

"Per la prima volta nella storia del nostro paese, il governo ha portato accuse penali contro un editore per la pubblicazione di informazioni veritiere. Questa è una straordinaria escalation degli attacchi dell'amministrazione Trump al giornalismo e un assalto diretto al Primo Emendamento. Stabilisce un pericoloso precedente che può essere utilizzato per colpire tutte le organizzazioni di notizie che ritengono il governo responsabile pubblicando i suoi segreti. Ed è ugualmente pericoloso per i giornalisti statunitensi che scoprono i segreti di altre nazioni. Se gli Stati Uniti possono perseguire un editore straniero per violazione delle nostre leggi sulla segretezza, non c'è nulla che impedisca alla Cina, o alla Russia, di fare lo stesso."



Julian Assange è stato arrestato a Londra il mese scorso.



L'ammissione degli USA: "non sappiamo se Assange ha veramente aiutato la Manning". Non che abbia grossa rilevanza, comunque.