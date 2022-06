Gli Stati Uniti hanno trovato la formula per rispettare gli obiettivi climatici

Quest'anno, ad aprile, l'amministrazione Biden ha annunciato un rinnovato impegno per l'Accordo di Parigi sul clima. L'obiettivo è ora di dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030.

L'obiettivo è ambizioso, ma non è un sogno irrealizzabile. Secondo un'analisi appena pubblicata dei modelli climatici esistenti, è più che possibile con un'azione forte e immediata. Concentrandosi principalmente sul settore energetico, gli analisti hanno mostrato quali passi iniziali devono essere compiuti per triplicare il ritmo delle riduzioni storiche della nazione.

Nel prossimo decennio, gli autori sostengono che le politiche verdi devono espandersi in modo che la rete elettrica funzioni con l'80% di energia pulita (il doppio dei livelli odierni). Per soddisfare quel ritmo e la portata del cambiamento, il documento suggerisce che gli Stati Uniti dovrebbero concentrarsi sull'implementazione di tecnologie già prontamente disponibili, come l'energia solare ed eolica, oltre a sostituire i riscaldatori con pompe di calore e rafforzare l'affidabilità della rete elettrica.

Sebbene sia bello sapere che ci sono modi per espandere l'energia pulita entro il 2030, l'attuale revisione è chiara sui dettagli. Suggerisce inoltre di fare affidamento su una tecnologia che non è del tutto all'altezza, compresi grandi impianti di stoccaggio per l'energia solare ed eolica e la tecnologia di cattura del carbonio, l'ultima delle quali non ha dimostrato di funzionare su larga scala necessaria.

Senza incentivi governativi, come riduzioni dei costi e crediti d'imposta per i veicoli elettrici e le energie rinnovabili, gli Stati Uniti probabilmente non saranno all'altezza del loro impegno sul clima aggiornato.

"Sebbene tali modifiche abbiano dei costi, hanno anche vantaggi sostanziali", scrivono gli autori, "compresi i benefici immediati e localizzati dei miglioramenti della qualità dell'aria - e presentano opportunità per una distribuzione più equa di entrambi, il che giustifica ulteriori indagini".

I settori dell'energia e dei trasporti degli Stati Uniti rappresentano fino all'89% delle riduzioni delle emissioni necessarie per raggiungere gli obiettivi del 2030 e la maggior parte di questo può essere ottenuto attraverso la transizione del carburante.

La capacità eolica e solare dovrà aumentare da due a sette volte di più rispetto al passato, mentre la capacità di carbone deve essere ridotta dal 90 al 100%. Ciò richiederà la chiusura completa degli impianti. "Il sostanziale calo dell'uso del carbone richiede anche attenzione a una transizione giusta per gli individui e le comunità colpiti da questi cambiamenti e dalla loro complessa economia politica", avvertono gli autori.

Se gli Stati Uniti riusciranno a realizzare questa transizione radicale nel settore energetico, potranno portare la nazione al 66% dei suoi obiettivi per il 2030. I cambiamenti dell'energia verde potrebbero quindi estendersi verso altri settori dell'economia, contribuendo a ridurre le emissioni di carbonio su tutta la linea.

I veicoli elettrici (EV) saranno una parte importante di tale transizione. Dovranno aumentare dal 4% delle vendite di auto nel 2021 a oltre il 67% entro il 2030.

I costi iniziali saranno immensi, ma lo saranno anche i vantaggi. Alcuni rapporti suggeriscono che una riduzione del 53% delle emissioni entro il 2030 potrebbe far risparmiare 140 miliardi di dollari all'anno. I soli benefici per la salute potrebbero equivalere a decine di miliardi di dollari all'anno entro il 2030.