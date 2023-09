Altro che Stati Uniti, è il Giappone l'epicentro degli UFO: ecco perché

Se pensate che il fenomeno degli UFO sia tipicamente americano, vi sbagliate di grosso. Il Giappone sta diventando rapidamente un nuovo epicentro per gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati (che oggi vengono chiamati UAP), in particolare nella provincia di Fukushima.

Takeharu Mikami, direttore del neonato International UFO Lab, ha recentemente rivelato che su 452 pezzi di presunte prove di UFO inviate al laboratorio dal 2021, ben 125 foto e 24 video sembrano mostrare oggetti potenzialmente extraterrestri.

E mentre il governo giapponese sembra poco interessato a queste scoperte, il Pentagono americano sta prendendo molto sul serio gli avvistamenti di UFO in Giappone, tanto da aver aperto un nuovo sito web per raccogliere segnalazioni da tutto il mondo.

Alcuni scettici suggeriscono che gli avvistamenti possano anche essere legati a tensioni geopolitiche, come nel caso di un oggetto volante avvistato nel 2020 che è stato successivamente collegato a un pallone spia cinese abbattuto dagli Stati Uniti. Ciò solleva la questione se gli UFO siano davvero veicoli extraterrestri o semplicemente un diversivo per coprire operazioni militari più terrene.

In ogni caso, una cosa è certa: il Giappone sta diventando un terreno fertile per gli avvistamenti di UFO, e il mondo sta iniziando a prestare attenzione. Lo stesso è avvenuto recentemente (male!) in Messico, dove sarebbero stati presentanti i corpi di due presunte mummie aliene.