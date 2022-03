Gli Stati Uniti inviano droni Switchblade e altri 800 milioni di dollari d'

Gli Stati Uniti invieranno 100 droni Switchblade in Ucraina come parte del nuovo pacchetto di armi da 800 milioni di dollari offerto dall'amministrazione Biden, è questo che ha dichiarato il rappresentante del Texas, Mike McCaul, il principale repubblicano della commissione per gli affari esteri della Camera.

L'inclusione dei droni "tattici", che si schiantano sui loro bersagli, rappresenta una nuova fase del supporto in armi in Ucraina dagli Stati Uniti, i quali hanno spedito principalmente armi anticarro e antiaeree, al momento.

Switchblade è un piccolo drone leggero, antagonista del drone Kalashnikov, che può bighellonare nell'aria per un massimo di 30 minuti prima di essere diretto verso il suo bersaglio da un operatore a terra, a decine di miglia di distanza. Il drone viene lanciato da un tubo, come un colpo di mortaio. La sua guida GPS in tempo reale consente a un membro del servizio sul campo di farlo volare fino al momento in cui si schianta, esplodendo contro qualunque bersaglio.

L'arma è stata introdotta per la prima volta in Afghanistan dalle forze delle operazioni speciali statunitensi.

McCaul ha anche affermato che gli Stati Uniti stavano "lavorando con gli alleati" per inviare più sistemi missilistici terra-aria S-300 in Ucraina. Il paese ha ricevuto l'S-300 per anni, quindi le truppe dovrebbero richiedere un addestramento minimo o nullo su come far funzionare l'equipaggiamento antiaereo.

Queste rivelazioni arrivano poco dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato che offrirà 800 milioni di dollari di assistenza militare all'Ucraina. Il pacchetto include anche 800 sistemi antiaerei Stinger, 2.000 giavellotti anti-corazza, 1.000 armi anti-corazza leggere e 6.000 anti-corazza AT-4. L'AT-4 è un lanciarazzi leggero senza rinculo già utilizzato dalle forze speciali americane. Per saperne di più, circa l’arsenale che dispone l’esercito russo, vi consigliamo di leggere il nostro articolo sulle armi mortali che Putin potrebbe utilizzare contro l’Ucraina.

"Gli Stati Uniti e i nostri alleati e partner sono impegnati a tempo pieno nel potenziare le armi di assistenza destinate agli ucraini, e altre ne arriveranno man mano che ci procureremo scorte aggiuntive di equipaggiamento che siamo pronti a trasferire", ha affermato Biden.

Ore prima, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha tenuto un discorso virtuale ai membri del Congresso, chiedendo al presidente e ai legislatori di implementare una no-fly zone sull'Ucraina e di fornire più materiale al suo paese.