Negli Stati Uniti manca poco per acquistare carne coltivata in laboratorio

Il nostro consumo di carne - tra le tante cose - deve diminuire se vogliamo ridurre il nostro impatto sull'ambiente. Per questo motivo è stata ben accolta la decisione della Food and Drug Administration (FDA) statunitense che ha dato il via libera a quello che potrebbe essere il primo prodotto a base di carne coltivata in laboratorio.

Upside Foods potrebbe ben presto iniziare a vendere il suo prodotto a base di pollo coltivato in laboratorio a livello nazionale. Il prossimo step per farlo è semplice: necessita solo dell'approvazione del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) prima che possa finire sulle tavole dei cittadini.

"Il mondo sta vivendo una rivoluzione alimentare e la FDA è impegnata a sostenere l'innovazione nell'approvvigionamento alimentare", hanno dichiarato i funzionari in una nota. "L'agenzia ha valutato le informazioni presentate da Upside Foods come parte di una consultazione pre-commercializzazione per il loro cibo a base di cellule di pollo coltivate."

A differenza delle alternative vegetali come "Impossible Burger", la carne coltivata in laboratorio è vera e propria carne, ma creata mediante vere cellule animali cresciute in bioreattori, risparmiando così la vita del bestiame vero - sicuramente un'operazione molto più etica - e riducendo le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera.

Quello che cambierà sarà il prezzo: coltivare la carne è attualmente un processo estremamente costoso e, nonostante l'approvazione degli enti, potrebbe passare un po' di tempo prima che venga commercializzata a tutti gli effetti. Pensate, infatti, che Upside ha annunciato una collaborazione con lo chef stellato Michelin Dominique Crenn lo scorso anno, che farà debuttare il suo pollo in specifici ristoranti di lusso.

L'unico dubbio resta il prezzo, che scopriremo sicuramente al più presto. Nel frattempo questa azienda ne produrrà più di 22.000 chili all'anno.