Gli Stati Uniti avranno milioni di casi di COVID-19, afferma esperto di malattie infettive

La pandemia di coronavirus ha raggiunto anche gli Stati Uniti, che è diventato il primo paese per numero di contagi. A questo proposito, recentemente il principale esperto di malattie infettive della nazione ha dichiarato che gli Stati Uniti avranno milioni di casi di COVID-19, causando oltre 100.000 morti.

L'uomo, Anthony Fauci, ha affermato di non aver mai visto un focolaio seguire lo scenario peggiore previsto nei modelli di malattia. Tuttavia ha offerto lo stesso le sue stime per il corso del nuovo virus negli Stati Uniti.

"Voglio dire, guardando quello che stiamo vedendo ora, direi tra 100.000 e 200.000 casi", afferma l'uomo, riferendosi alle morti. Il paese ha recentemente superato l'Italia e la Cina per numero di contagi. A partire da domenica mattina, infatti, sono state confermate più di 125.000 infezioni. "Avremo milioni di casi", continua Fauci.

Il peggior focolaio del paese è nello stato di New York, che ha riportato oltre 53.000 persone con il virus. A New York City, gli ospedali stanno iniziando ad essere a corto di spazio e di dispositivi di protezione. Il sindaco della città, Bill de Blasio, ha avvertito che metà dei cittadini sarà probabilmente infetto. "Abbiamo un grave problema a New York, abbiamo un grave problema a New Orleans e svilupperemo seri problemi in altre aree", afferma infine Fauci.