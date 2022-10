Negli Stati Uniti puoi comprare in negozio caramelle a base di questo 'funghetto magico'

Negli Stati Uniti viene venduto legalmente un fungo dagli effetti psichedelici. Ciò che è legale però, non sempre va bene e gli esperti dichiarano di fare molta attenzione.

Questa volta come avrete già capito, non parliamo di un bravo fungo che protegge i cuccioli di scarabeo, ma di quello definito Amanita muscaria. Questo rosso esemplare, ha fatto parlare molto di sé dopo che il "Chillum Mushroom and Hemp Dispensary" in Florida, ha dichiarato di essere il primo negozio del tutto legale negli Stati Uniti a vendere un fungo dagli effetti "magici".

In tale market, è infatti possibile acquistare vari prodotti alimentari come capsule e caramelle gommose derivate proprio da questo fungo. Stiamo parlando di una specie chiamata anche "agarico di mosca", divenuto legale in tutti i paesi degli Stati Uniti ad eccezione della Louisiana.

Il funghetto magico presenta come principale ingrediente psicoattivo il muscimolo che agisce direttamente nel nostro cervello, a livello dei recettori simili all'alcol. Gli effetti iniziano già dopo dieci minuti e hanno una durata che va dalle quattro alle otto ore, a seconda della dose assunta.

Il muscimolo ha in genere un effetto calmante tuttavia un'altra sostanza presente, ovvero la psilocibina, presenta effetti simili all'acido come ad esempio allucinazioni. Molti hanno infatti dichiarato di provare sentimenti di euforia e la "sensazione di essere in uno spazio onirico".

Uno studio pubblicato sull'European Journal of Case Reports in Internal Medicine, ha anche rilevato che una persona è caduta in coma dopo aver ingerito accidentalmente Amanita muscaria. Mentre dunque ad Amsterdam si vorrebbe vietare l'ingresso dei turisti nei coffee shop, negli Stati Uniti sembra tirare un'aria decisamente opposta.

Considerando però la differente risposta del singolo individuo alle dosi assunte, gli esperti affermano di prestare ugualmente molta attenzione, poiché ciò che ai nostri occhi sembra innocuo magari anche perché legalizzato e facilmente reperibile, può in realtà essere molto pericoloso.