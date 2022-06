Stati Uniti verso la regolazione delle criptovalute: accordo bipartisan al Congresso

Dopo che lo Stato di New York ha limitato il mining di criptovalute per questioni ecologiche, pare che ora la palla della regolazione sulle monete digitali sia passata al Congresso degli Stati Uniti. Alcuni legislatori di Washington, infatti, sarebbero pronti a far approvare il Responsible Financial Innovation Act.

Il disegno di legge, riporta Reuters, sembra godere di un sostegno bipartisan nel Congresso, poiché è stato proposto dalle senatrici Kirsten Gillibrand, del Partito Democratico, e Cynthia Lummis, del Partito Repubblicano. Se approvato, l'atto legislativo dovrebbe creare un "framework completo di regolazione" per le criptovalute e per tutti gli asset digitali, tra cui figurano anche gli NFT.

La misura sembra avere lo scopo di ricondurre le criptovalute entro il quadro legislativo vigente per la finanza tradizionale, senza per questo ridimensionare i progressi tecnologici nel mercato crypto e nella DeFi, e al contempo tutelando i consumatori e gli investitori nel settore.

L'atto, abbreviato come RIFA, dovrebbe dare delle chiare definizioni degli asset crypto, che sono richieste da anni per finalità fiscali da parte degli investitori. Inoltre, esso dovrebbe creare delle condizioni più stringenti per la creazione di stablecoin, minimizzando i rischi connessi a questi ultimi, e garantire dei pagamenti più rapidi. Con ogni probabilità, vista la presenza di un quadro legislativo completo legato agli stablecoin, l'atto potrebbe essere stato ispirato dalla recente crisi e rinascita della criptovaluta Terra LUNA.

Il RIFA, poi, dovrebbe spingere il Governo a continuare la ricerca sugli asset digitali, creando un sandbox in cui i regolatori federali e statali possano lavorare insieme alle novità della politica finanziaria ed all'analisi delle nuove tecnologie finanziarie sperimentali.



Altre agenzie governative, poi, dovrebbero occuparsi unicamente del consumo energetico derivato dal mining di criptovalute, valutandone benefici e svantaggi. Infine, il RIFA potrebbe segnare un deciso passo avanti verso l'implementazione del Dollaro digitale.