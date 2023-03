Gli Stati Uniti ci riprovano: con una legge bipartisan il ban di TikTok è più vicino?

A poche ore dall’introduzione dei video a pagamento su TikTok, dagli USA arriva la notizia che con un nuovo disegno di legge bipartisan, firmato da Democratici e Repubblicani, si starebbe tentando nuovamente di bloccare l'applicazione.

Pur non menzionandola esplicitamente, la piattaforma di ByteDance continua ad essere al centro dei pensieri dell’amministrazione Biden per i presunti rischi collegati alla privacy. Per questo motivo, con un nuovo disegno di legge intitolato RESTRICT, acronimo che sta per “Restricting the Emergence of Security Threats that Risk Information and Communications Technology”, si mira ad autorizzare il Dipartimento del Commercio e non il Presidente a vietare qualsiasi applicazione o tecnologia che rappresenti un potenziale rischio per la sicurezza nazionale.

Sostanzialmente quindi il disegno non riguarda un’app specifica, ma un determinato tipo di applicazioni. In questo modo si potrebbe procedere in maniera più immediata nei confronto delle app “ad alto rischio”, con conseguente obbligo di rimozione dai rispettivi store di Android (Play Store) ed iOS (App Store).

La società cinese dal suo canto non ha commentato, ma più volte durante le ultime si è difesa dagli attacchi giunti dalle autorità di varie nazioni. TikTok è finita anche al centro di uno scontro Cina-USA, che ha coinvolto le alte sfere delle due amministrazioni.