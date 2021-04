Stati Uniti supportano la scelta di scaricare l'acqua di Fukushima in mare

Sicuramente negli ultimi tempi avrete sentito parlare della polemica legata all'acqua di Fukushima che, a quanto pare, il Giappone ha deciso di scaricare nell'Oceano Pacifico (dopo essere stata accuratamente diluita). Bene, nonostante le proteste dei paesi vicini come Cina e Corea, gli Stati Uniti sembrano essere favorevoli alla decisione.

Il motivo dello scarico dell'acqua è semplice: gli 1,2 milioni di tonnellate di acqua che si stanno accumulando nel sito della centrale nucleare distrutta di Fukushima Daiichi stanno per finire lo spazio di immagazzinamento. All'inizio di questo mese, quindi, il primo ministro giapponese Yoshihide Suga ha confermato la soluzione precedentemente proposta.

La decisione ha ovviamente provocato contraccolpi in e intorno al Giappone, ma gli Stati Uniti hanno deciso di sostenere il piano del Giappone. "Gli Stati Uniti sono fiduciosi che il governo del Giappone sia in piena consultazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica", ha dichiarato l'inviato statunitense per il clima John Kerry in una conferenza stampa attuata domenica scorsa.

Secondo quanto dichiarato durante l'intervento del portavoce, gli Stati Uniti monitoreranno attentamente il rilascio di acqua per garantire che non metta in pericolo la salute degli esseri umani. Secondo un report rilasciato nel 2016, relativo alla valutazione dell'acqua stoccata nell'impianto di Fukushima, sembra che siano presenti in totale 2.1 g di trizio per 830.000 metri cubi di acqua. Il motivo del rilascio nell'Oceano, dunque, sembra essere la soluzione più conveniente per tutti.