Gli Stati Uniti stanno sviluppando un'arma che rende impossibile parlare?

Secondo quanto emerso da un brevetto, la Marina degli Stati Uniti starebbe lavorando a un'arma non letale che rende quasi impossibile parlare. Si chiama "handheld acoustic hailing and disruption" (AHAD).

Il dispositivo utilizzerebbe un microfono a lungo raggio che, registrando la voce dell'individuo, la riproduce in tempo reale grazie a dei potenti altoparlanti. La voce, però, viene trasmessa in ritardo, creando un fastidioso "effetto eco". In teoria, questo continuo loop di parole renderebbe estremamente difficile continuare le conversazioni, impendendo la comunicazione verbale.

Il brevetto è stato depositato nel 2019, ma è stato concesso alla Marina proprio questo mese. Gli inventori, per renderlo ancora più dirompente e fastidioso, suggeriscono di utilizzare un altoparlante direzionale, in grado di trasmettere il suono con precisione a una piccola area. In questo modo le persone nelle vicinanze non avrebbero idea chi sia stato preso di mira.

La tecnologia in questione si basa sul principio del Delayed Auditory Feedback (DAF), uno strumento utilizzato per la balbuzie. Tuttavia, in coloro che non balbettano questo strumento può essere estremamente fastidioso. Secondo un'intervista con la neuroscienziata cognitiva Sophie Scott, uno strumento del genere potrebbe inibire la capacità di controllare la nostra stessa voce.

Alcuni individui potrebbero iniziare a balbettare, alcuni potrebbero smettere del tutto di parlare, mentre altri inizierebbero a distorcere il loro discorso. A cosa potrebbe servire un'arma del genere? Per distruggere la comunicazione verbale. Immaginatevi di utilizzare l'arma nel mezzo di una battaglia, dove la comunicazione può essere vitale, e tagliare completamente questa possibilità.

Da questo punto di vista, anche se l'arma non è letale, rimane comunque spaventosa. A proposito di armi: gli Stati Uniti stanno cercando di creare il cannone laser più potente della storia e dei fucili d'assalto con riconoscimento facciale.