Gli Stati Uniti hanno testato con successo un nuovo missile ipersonico

Secondo quanto riporta un rapporto della CNN dov'è stato intervistato un funzionario della difesa del paese, gli Stati Uniti hanno testato un missile ipersonico a metà marzo, ma non lo hanno comunicato pubblicamente per evitare di provocare la Russia. L'arma viaggiava a velocità ipersoniche, ovvero almeno cinque volte la velocità del suono.

Chiamato Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC), il missile è stato lanciato da un bombardiere B-52 e gli USA sperano di schierare l'arma entro quest'anno. L'ordigno ha volato a oltre 20.000 metri da terra e ha percorso 480 chilometri durante le prove, secondo quanto affermato dalla Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

L'uso del missile arriva dopo qualche settimana che si è parlato dell'utilizzo di un'arma ipersonica russa durante il conflitto in Ucraina, il missile Kinzhal. L'HAWC è ufficialmente il primo ordigno ipersonico Lockheed Martin ad essere stato testato con successo, dopo che un Raytheon è stato testato lo scorso anno.

"Sapere che gli Stati Uniti lo hanno testato e hanno la capacità di fare molto di più in termini di scorte di questo tipo di missili e potenzialmente altri, penso sia un contrasto alla minaccia di Putin", ha affermato l'analista militare della CNN, il tenente generale Mark Hertling. Non sarà l'unico: la DARPA ha già dichiarato che è in corso lo sviluppo di un missile ipersonico lanciato a terra.