Gli Stati Uniti sono usciti dall'Accordo sul clima di Parigi, ma Biden vuole rientrarci

Questa settimana, esattamente Mercoledì, l'amministrazione Trump ha ritirato formalmente gli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi del 2015. Nello stesso giorno, Joe Biden, attualmente in corsa verso la presidenza del Partito Democratico, ha dichiarato la sua intenzione di far rientrare gli Stati Uniti nell'accordo in caso di vittoria.

Un passo molto importante per portare gli Stati Uniti - il secondo produttore mondiale di anidride carbonica - a ridurre le sue emissioni. I termini dell'accordo di Parigi, infatti, sono stati negoziati durante la presidenza Obama e le nazioni partecipanti hanno concordato un periodo di attesa di tre anni e un preavviso minimo di 12 mesi per qualsiasi paese che volesse ritirarsi dall'accordo.

Il presidente Trump ha annunciato il suo abbandono nel 2017, ma gli Stati Uniti hanno dovuto attendere per uscire formalmente fino a questa settimana. "Oggi, l'amministrazione Trump ha ufficialmente lasciato l'accordo di Parigi sul clima", scrive Biden mercoledì su Twitter. "E tra esattamente 77 giorni, l'amministrazione Biden si unirà nuovamente."

Quello di Parigi si tratta di un accordo tra gli stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), con l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto della soglia di 2 °C oltre i livelli pre-industriali, e di limitare tale incremento a 1.5 °C, poiché questo ridurrebbe sostanzialmente i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici.