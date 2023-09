Gli Stati Uniti sono vicini al collasso? Secondo questo studio sì

Matematica e storia si fondono per prevedere il futuro delle società umane. Questo è il campo di studio chiamato cliodinamica, ispirato dalla musa della storia nella mitologia greca, Clio. Peter Turchin, uno scienziato russo-americano, è uno dei principali esponenti di questa nuova scienza sociale che ha delineato un futuro non roseo per gli USA.

Turchin, che ha recentemente pubblicato un libro intitolato "End Times", esamina la crisi che sta affrontando la democrazia statunitense e sostiene che non è nulla di nuovo. Se osserviamo attentamente i cicli della storia, vedremo che i segnali di allarme erano già lì, sventolanti al vento. Cosa scatena il collasso di una società?

Secondo lo studioso, ci sono dei fili conduttori che sottendono molti dei grandi sconvolgimenti storici della società, come la caduta dell'Impero Romano o la Crisi Generale del XVII secolo. Uno di questi è la "sovrapproduzione di élite", un fenomeno in cui una piccola minoranza della popolazione concentra potere e risorse, lasciando la maggior parte delle persone impoverite e arrabbiate.

Questo, a sua volta, genera una crescita economica e un cambiamento tecnologico sufficienti a incoraggiare più aspiranti élite a unirsi ai ranghi superiori della società. Tuttavia, la struttura di potere esistente può estendersi solo fino a un certo punto. Nel tempo, vediamo un numero sempre crescente di persone che competono per posti limitati nella struttura di potere, causando il gonfiore della classe élite e la sua crescente irritazione.

Turchin e il suo team hanno raccolto oltre 200 esempi di società in collasso, alcuni dei quali sembrano seguire i modelli che ha identificato. Ad esempio, ha recentemente pubblicato uno studio che esaminava il crollo della dinastia Qing e la sanguinosa ribellione Taiping nel XIX secolo. Utilizzando modelli matematici, ha concluso che la crisi era essenzialmente guidata da élite scontente e disagio economico, proprio come innumerevoli esempi nella storia, e forse anche oggi.

Tuttavia, lo scienziato avverte che, sebbene le società tendano a operare su cicli di circa 100 anni, una serie di fattori più ampi possono influenzare la tempistica.