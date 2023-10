Universal Music fa causa alla startup IA Anthropic per i testi delle canzoni

In seguito alla questione degli investimenti di Google e Amazon in Anthropic, startup legata a ex ricercatori di OpenAI, è giunto il momento di tornare a fare riferimento a quest'ultima. Infatti, Universal Music Group ha fatto causa ad Anthropic per questioni legate al mondo della musica IA.

Sì, avete capito bene: come riportato anche da Ars Technica e The Verge, il colosso dell'industria musicale, insieme ad altri editori, ha citato in giudizio la società dietro al chatbot IA Claude per scraping dei testi delle canzoni. A cosa si fa riferimento? Di mezzo, come ben potete immaginare, c'è proprio il chatbot Claude 2 offerto da Anthropic.

L'accusa verte sul fatto che quest'ultimo fornisce dei testi simili o identici a canzoni coperte da copyright, senza però avere un contratto di licenza. Il problema, secondo quanto indicato nella causa presentata in Tennessee, riguarderebbe il fornire agli utenti, nell'ambito delle risposte del chatbot, dei testi essenzialmente identici a brani popolari come "Roar" di Katy Perry, utilizzando frasi estremamente simili anche quando non viene richiesto al chatbot di restituire l'esatto testo del brano coinvolto.

Un esempio pratico riguarda la possibilità che un utente chieda a Claude 2 di farsi scrivere un testo di una canzone su un determinato argomento, ottenendo poi in realtà, senza saperlo, il testo di un brano già esistente coperto da copyright. Nella causa viene infatti indicato che la richiesta "Scrivimi una canzone sulla morte di Buddy Holly" ha in realtà restituito, almeno in un caso, l'esatto testo di "American Pie" di Don Mclean.

Insomma, per quanto da un lato Universal Music si stia accordando con Google per consentire, nel giusto modo, di sfruttare le voci IA degli artisti, in questo contesto si sta cercando di evitare che aziende di terze parti facciano uso di testi coperti da copyright per addestrare le proprie IA o comunque li distribuiscano senza licenza. Per quanto esistano infatti portali come Genius, gli editori musicali ci tengono a ricordare che spesso le piattaforme di distribuzione dei testi pagano un'apposita licenza relativa a questi ultimi. Quanto viene richiesto dagli editori musicali è dunque che Anthropic blocchi la distribuzione di materiale protetto da copyright mediante il suo chatbot.