Questa sarà la prima università al mondo ad avere un computer quantistico

All'avanguardia della tecnologia e della scienza, la Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) di Troy, New York, fa un balzo nel futuro inaugurando un computer quantistico IBM System One nel proprio campus.

Ciò rappresenta il primo strumento del suo genere negli Stati Uniti dedito a una ricerca scientificamente utile, tracciando una netta linea di demarcazione tra le semplici dimostrazioni concettuali e l'uso effettivo in ambito di ricerca avanzata. Alimentato dal processore "Eagle" dotato di 127 qubit, il computer quantistico sfoggia capacità che superano di gran lunga quelle dei tradizionali supercomputer, promettendo di svelare nuove dimensioni nei campi della chimica, della fisica e delle scienze dei materiali.

Questo avanzamento è stato sottolineato da IBM come un salto verso la "scala di utilità", indicando che ora il computer quantistico può agire come un vero e proprio strumento scientifico, aprendo porte a classi di problemi fino ad ora irraggiungibili con i soli mezzi computazionali classici. Gli studenti e lo staff dell'RPI hanno ora tra le mani la possibilità di esplorare orizzonti inesplorati, grazie a questa macchina che si distingue per essere meglio equipaggiata nell'eseguire circuiti quantistici rispetto alla simulazione degli stessi attraverso supercomputer classici.

La prova del suo valore è stata dimostrata da IBM nel giugno 2023, quando ha utilizzato il processore Eagle per simulare le proprietà magnetiche di un materiale reale più velocemente di quanto possa farlo un computer tradizionale. Mentre il mondo scientifico lavora incessantemente per raggiungere la supremazia quantistica, il futuro si mostra radioso grazie a innovazioni come il processore "Heron", il successore di Eagle, che promette affidabilità quintuplicata e costituisce il cuore della prossima generazione di computer quantistici IBM, i "System Two".

