L'Università di Pisa sta lavorando ad una soluzione per rimuovere gli scarti volatili

Cercando di individuare sempre di più nuove fonti di inquinamento, la Regione Toscana ha finanziato un progetto che ha lo scopo di realizzare un impianto che possa minimizzare le emissioni dannose prodotte dalle concerie nell’aria: nel Voc-Tan figurano partner di prim’ordine, tra cui l’Università di Pisa.

La struttura prevede un sistema di rimozione e recupero delle sostanze organiche volatili (per l’appunto, Voc) conseguenziali alle attività di lavorazione dei pellami. Grazie a Voc-Tan si otterranno ingegnerie volte all’eliminazione di questi prodotti di scarto, al fine di raggiungere una maggior efficienza in termini di consumi energetici.

«In un’ottica di valorizzazione di scarti industriali e di economica circolare, verrà inoltre validato l’impiego di un rifiuto derivante dal trattamento termico dei fanghi conciari, il keu, come sorbente dei composti organici volatili», è così che l’Università di Pisa ha palesato l’orientamento dei suoi studi per il progetto.

Il keu, che oggi è nel mirino di un’inchiesta in attesa di processo, è un composto che prima veniva utilizzato per una moltitudine di usi. Esso non è altro che l’insieme delle ceneri di scarto ottenute dal distretto conciario di Santa Croce, in Toscana. Può esser utilizzato per la produzione di granulati per il settore edile e per la realizzazione degli asfalti. Insomma, il progetto Voc-Tan potrebbe dare una secondo possibilità d’impiego al keu.

«Il progetto porterà a un primo beneficio diretto sull’ambiente in termini di miglioramento della qualità dell’aria un secondo effetto positivo diretto sull’ambiente sarà poi rappresentato dal risparmio del consumo di acqua grazie al trattamento in continuo della fase acquosa circolante», conclude Maurizia Seggiani, professoressa del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, dell’Università di Pisa.

