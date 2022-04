L'Università la Sapienza di Roma è la migliore al mondo per studi classici

Non molto tempo fa, vi avevamo riportato l’iniziativa eco-friendly dell’Università di Pisa. Ed è ancora di università italiane che andremo a parlare. La Sapienza di Roma scala la vetta della classifica del QS World University Rankings by Subject.

Questa lista è stilata dal gruppo universitario Quacquarelli Sysmonds, che si occupa proprio di redigere analisi comparative tra le varie università del mondo. Contando tutte le menzioni delle università italiane all’interno di queste classifiche, l’Italia è la settima nazione al mondo per riconoscimenti di questo tipo. Solo in quest’anno, la nostra amata nazione è riuscita guadagnare la bellezza di 55 nuovi posti.

L’indirizzo di studi classici dell’Università La Sapienza di Roma è il migliore al mondo (Classic and Ancient History), secondo QS, con un punteggio di 99,2. Questo permette all’Italia di guadagnare il secondo posto nella classifica dei primati mondiali in ambito accademico.

Una menzione onorevole è da fare al Politecnico di Milano, che occupa un posto in graduatoria tra le prime cinque migliori università di design. La Bocconi fa un passo indietro, invece, piazzandosi sesta.

Il Quotidiano ha stilato una classifica delle dieci migliori Università italiane, in base a quanti posti occupano in classica, in ordine decrescente troviamo: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, La Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano, l'Università di Milano, l'Università di Padova, il Politecnico di Torino, l’Università di Pisa, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la Cà Foscari di Venezia e l'Università di Napoli Federico II.

Rimanendo in tema di primati universitari, sapevate che i Pokemon sono arrivati all'Università degli Studi di Milano?