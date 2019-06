L'Università di Washington ha creato un'IA che fa prendere vita alle foto

I ricercatori dell'Università di Washington hanno annunciato di aver concluso lo sviluppo di un software che è in grado di animare i soggetti presenti in una fotografia statica. Come mostrato nel video presente in apertura, il tool consente a coloro che sono presenti in uno scatto di prendere vita e muoversi in uno spazio tridimensionale.

La tecnologia è destinata ad aprire le strade a varie applicazioni, come le vetrine interattive, dal momento che richiede solo un singolo fermo immagine di una fotografia, un disegno e persino un fumetto. La conditio sine qua non è che il soggetto sia presente su uno sfondo abbastanza chiaro e che sia identificabile.

Al progetto hanno collaborato anche i ricercatori di Facebook, ma il tutto si basa su una piattaforma d'intelligenza artificiale che aggira le restrizioni che mostrano il soggetto da una sola angolazione in uno scatto statico. L'IA genera un modello 3D piuttosto accurato, partendo da una singola immagine fissa.

Il risultato è che il soggetto può camminare, correre, sedersi o saltare nello spazio in 3D. L'effetto finale provoca uno "stacco" dall'immagine di input, che viene automaticamente modificata per riempire il vuoto lasciato dal personaggio animato.

Ovviamente i primi risultati non sono iper realistici, ma la tecnologia apre comunque le porte ad usi futuri molto interessanti.

Le limitazioni su cui stanno lavorando i ricercatori sono tanti e sono rappresentate principalmente dal fatto che Photo Wake-Up funziona meglio con le immagini che mostrano il soggetto frontalmente, indipendentemente dalla posa. L'IA infatti è anche in grado di gestire alcune immagini in cui il braccio è piegato davanti al corpo. I ricercatori però hanno precisato che ad oggi non è possibile gestire le foto in cui i soggetti hanno le gambe incrociate.