L'universo agli albori: simulata la struttura quantistica primordiale

Le foto del James Webb Telescope stanno facendo il giro del mondo, mostrando a tutti l'universo. Questo mondo in cui viviamo però ha tanti altri segreti da svelare, e alcuni di questi possono essere scoperti soltanto andando indietro nel tempo, a quasi 14 miliardi di anni fa, fino all'universo primordiale.

Se è stata scoperta la temperatura dell'universo primordiale, ciò non vale per tante altre cose che sono in fase di studio. Ci si chiede spesso come si sia formato il tutto, e una recente analisi matematica si propone di studiare il periodo che va momenti dopo il Big Bang. Gli astrofisici dell'università di Gottingen in Germania e dell'università di Auckland in Nuova Zelanda hanno utilizzato un mix di simulazioni di particelle in movimento e di modellizzazioni di gravità e quantistica per predire come le strutture potrebbero formarsi in questo condensato di particelle primordiale.

La simulazione prevede 20 chili di materia ammassati in appena 10-20 metri, davvero pochissimo, ma l'universo deve essere stato così piccolo prima di espandersi all'inverosimile. In quei triliardesimi di secondo dopo il Big Bang, si fermano le variazioni quantistiche che stavano avvenendo in quello spazio minuscolo. In questo frangente si sono avventati i ricercatori, dimostrando come le particelle elementari congelate in questa schiuma di pieghe quantistiche potrebbe aver generato brevi aloni di materia abbastanza densa da piegare lo spaziotempo stesso.

"La formazione di tali strutture, così come i loro movimenti e interazioni, deve aver generato un rumore di fondo di onde gravitazionali. Con l'aiuto delle nostre simulazioni, possiamo calcolare la forza di questo segnale di onde gravitazionali, che potrebbe essere misurabile in futuro" ha affermato l'astrofisico dell'Università di Gottingen Benedikt Eggemeier, l'autore dello studio.

Anche se a livello microscopico, questa situazione quantistica presente all'inizio dell'universo potrebbe essere responsabile dell'attuale posizione di stelle e galassie e, magari, anche della materia oscura.