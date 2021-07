Il nostro Universo può essere considerato un frattale? Vediamo

Il matematico Benoit Mandelbrot fu il primo a chiedersi se l'Universo fosse un frattale. Prima di addentrarci nel discorso, però, occorre fare un chiarimento: cos'è un frattale? Si tratta di un oggetto geometrico che si ripete nella sua forma, creando copie di sé stesso su scale sempre più piccole.

Sono molti gli esempi di frattali in natura (come il broccolo romanesco). Quindi è naturale chiedersi: l'intero universo è un gigantesco frattale? Praticamente no, ma nel cosmo esiste una sorta di "ripetizione". Indagini complete, però, rivelerebbero semplicemente che il nostro universo non è un frattale.

Zoomando indietro, le scale più grandi del nostro Universo sono disposte in un vasto schema simile a una rete chiamato, appunto, "rete cosmica". Qui ci sono lunghi e sottili filamenti di galassie, densi ammassi, ampie pareti e vaste regioni senza nulla chiamate "vuoti". Nonostante il nome, quest'ultimi contengono in realtà qualcosa.

Delle simulazioni hanno mostrato che questi "vuoti" contengono una versione debole e sottile della rete cosmica. A punteggiare questi filamenti ci sono delle galassie deboli e nane, mentre all'interno dei vuoti si trova una versione ancora più debole della rete cosmica. Sembrerebbe, quindi, una sorta di frattale.

Questa ripetizione, tuttavia, non continua all'infinito e, zoomando in avanti, fino alla scala delle galassie il frattale "si ferma". La struttura su larga scala dell'universo, quindi, mostra alcune proprietà frattali... soprattutto se osserviamo i vuoti dell'Universo.