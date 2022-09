Nell'universo ci sono davvero tanti pianeti dove piovono diamanti

Sapete che su Nettuno piovono diamanti? Prima d'ora si pensava che ciò fosse possibile a causa di pressioni e temperature estremamente elevate che trasformano idrogeno e carbonio in diamanti solidi migliaia di chilometri sotto la superficie dei giganti di ghiaccio, ma in un nuovo studio si aggiunge un nuovo elemento: l'ossigeno.

Corpi celesti come Nettuno, infatti, non sono per nulla rari e, anzi, sono i più diffusi all'interno del cosmo. Sotto la superficie dei pianeti potrebbe esserci un "liquido caldo e denso" dove si formano queste pietre preziose e affondano lentamente verso i nuclei rocciosi, grandi quanto la Terra, ma a a più di 10.000 chilometri più in basso, afferma ​Dominik Kraus, fisico del laboratorio di ricerca tedesco HZDR e uno degli autori dello studio.

Queste gemme potrebbero essere molto simili a quelle del nostro pianeta. Gli addetti ai lavori hanno perfino ricreato un esperimento per confermare le loro teorie e, incredibilmente, ha funzionato! Gli esperti hanno però utilizzato la plastica PET, il materiale delle nostre bottiglie, sparandogli contro un laser ottico ad alta potenza presso lo SLAC National Accelerator Laboratory in California.

"Lampi di raggi X molto, molto brevi di incredibile luminosità ci hanno permesso di osservare il processo dei nanodiamanti - piccole gemme troppo piccole per essere viste ad occhio nudo - mentre si formavano" sostiene Kraus. "L'ossigeno presente in grandi quantità su quei pianeti aiuta davvero a risucchiare gli atomi di idrogeno dal carbonio, quindi è più facile che si formino quei diamanti."

Questo potrebbe essere un nuovo modo per produrre nanodiamanti, utilissimi in una grande gamma di applicazioni tra cui la somministrazione di farmaci, sensori medici, chirurgia non invasiva ed elettronica quantistica.