L'Universo potrebbe essere due volte più vecchio del previsto: 26,7 miliardi di anni

Una teoria cosmologica ormai in pensione potrebbe meritare una seconda possibilità per spiegare alcune anomalie nel nostro Universo. Questa è l'idea proposta dal fisico teorico Rajendra Gupta dell'Università di Ottawa in Canada: l'Universo potrebbe essere due volte più vecchio del previsto con 26,7 miliardi di anni.

Unendo l'attuale teoria dell'Universo in espansione con un'ipotesi marginale chiamata "luce stanca", Gupta ha scoperto che il Big Bang potrebbe aver avuto luogo 26,7 miliardi di anni fa, il doppio rispetto a quanto predicono i modelli attuali.

Questi anni aggiuntivi potrebbero spiegare perché le galassie più distanti osservate sembrano sorprendentemente vecchie per essere agglomerati stellari che dovrebbero avere solo mezzo miliardo di anni.

Gli oggetti in lontananza, in ogni direzione, appaiono un po' più rossi rispetto ai loro modelli di luce. La spiegazione più probabile è che lo spazio si espande, allungando queste onde luminose come una molla e, poiché la luce impiega del tempo per viaggiare, più rossa è la luce più vecchia è, essendo stata tirata su una distanza maggiore.

Lavorando all'indietro su questo tasso di crescita stimato, è possibile utilizzare l'espansione per determinare l'età del cosmo. "Il nostro nuovo modello allunga il tempo di formazione delle galassie di diversi miliardi di anni, rendendo l'Universo vecchio di 26,7 miliardi di anni, e non di 13,7 come precedentemente stimato", afferma Gupta.

Insomma, sicuramente la teoria è interessante, ma vediamo cosa diranno le ricerche future!