Il nostro universo sta inghiottendo universi paralleli? La parola agli esperti

In un recente studio pubblicato sul Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, un team di ricercatori dell’Università di Copenaghen e del Tokyo Institute of Technology sostengono che il nostro universo potrebbe semplicemente "ingoiare" universi paralleli "appena nati", portando a un prolungato rigonfiamento cosmico. Sarà realmente così?

Ad oggi, la maggior parte dei ricercatori concorda sul fatto che l’energia oscura è in qualche modo responsabile della crescita del nostro universo. Il problema principale però, risiede nel fatto che essa non è mai stata effettivamente osservata dalla scienza. Fino ad oggi, siamo stati in grado di dedurre la sua esistenza solo dagli effetti prettamente teorici della materia celeste su altri oggetti.

Ci viene in aiuto la dichiarazione a WordsSideKick.com dell'autore principale dello studio Jan Ambjørn, fisico del Niels Bohr Institute dell'Università di Copenaghen: "La scoperta principale del nostro lavoro è che l'espansione accelerata del nostro universo causata dalla misteriosa energia oscura, potrebbe avere una spiegazione semplice: la fusione con i cosiddetti universi neonati. Inoltre, un simile modello potrebbe adattarsi meglio ai dati rispetto al Modello Cosmologico Standard".

Parafrasando, l’espansione del nostro cosmo potrebbe non richiedere l’energia oscura come costante, come ipotizzato ad esempio dal Modello Cosmologico Standard. Tutto ciò potrebbe cambiare diverse convinzioni del mondo scientifico.

Per prima cosa, spiegherebbe l’intensa inflazione che il nostro universo ha sperimentato nei primi millisecondi dopo il Big Bang. Questo nuovo studio suggerisce che il nostro universo, allora esso stesso un "bambino", potrebbe essere stato semplicemente divorato da un altro universo più vecchio. Ciò spiegherebbe una crescita rapida e immediata.

"Il fatto che l'Universo si sia espanso in un tempo molto breve, suggerisce che questa espansione sia stata causata da una collisione con un universo più grande. In altre parole, è stato proprio il nostro Universo ad essere assorbito in un altro universo 'genitore' ", scrivono i ricercatori nello studio.

Dopo aver registrato il primo vagito di una stella, è importante sottolineare come si tratti esclusivamente di ipotesi e ragionamenti teorici. Come hanno notato gli stessi ricercatori nello studio, non ci sono intuizioni o osservazioni dettagliate su ciò che i meccanismi del processo di "divoramento" dell’universo potrebbero comportare concretamente.