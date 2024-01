L'Universo non è così agglomerato come si pensava e questo è un problema

Uno studio recente ha rivelato che l'Universo non è così "agglomerato" come si pensava in precedenza, sollevando interrogativi sul modello cosmologico standard. Le osservazioni dell'Universo più recente mostrano che la materia oscura, un materiale elusivo, è distribuita in modo diverso rispetto alle misurazioni effettuate subito dopo il Big Bang.

Attualmente, sembra essere meno agglomerata rispetto a quel periodo, non di molto, ma abbastanza da suggerire che ci sia qualcosa che stiamo trascurando e che potrebbe esserci un errore fondamentale nel modello cosmologico standard. Questa scoperta è l'ultima e una delle più complete in una serie di misurazioni che rivelano il problema, noto come la tensione sigma-otto (S8).

La discrepanza può essere trovata esaminando diversi set di dati di luce dall'Universo distante, che rivelano la distribuzione della materia oscura. Uno è il fondo cosmico a microonde (CMB), una debole luce di fondo a microonde che permea l'Universo, residuo della radiazione iniziale che ha attraversato l'Universo poche centinaia di migliaia di anni dopo il Big Bang.

L'altro è un insieme di dati di 6 anni dallo strumento Hyper Suprime-Cam (HSC) sul Telescopio Subaru alle Hawaii. Gli astronomi hanno utilizzato HSC per condurre un'indagine sulla lente gravitazionale debole. Non possiamo vedere direttamente la materia oscura e non sappiamo nemmeno cosa sia. Ma il fatto che eserciti un'influenza gravitazionale sull'Universo, piegando lo spazio-tempo per distorcere la luce che lo attraversa, significa che possiamo rilevarne la presenza.

Gli astronomi possono cercare e analizzare queste distorsioni per mappare la distribuzione della materia oscura, fino a scale estremamente precise. "Questa distorsione è un effetto davvero, davvero piccolo; la forma di una singola galassia è distorta di una quantità impercettibile", afferma l'astrofisico Roohi Dalal dell'Università di Princeton, che ha guidato uno degli articoli.

HSC ha osservato il cielo per un totale di 330 notti nel corso di sei anni e, in diversi articoli, diversi team hanno analizzato i dati in modi diversi. Hanno restituito valori per S8 (l'agglomerato della materia oscura) tra 0,763 e 0,776, simili ai valori ottenuti da altre indagini sulla lente gravitazionale debole. Il valore di S8 dato dal fondo cosmico a microonde è notevolmente più alto: 0,832.

Ciò contraddice la nostra comprensione della progressione dell'Universo; il modello cosmologico standard suggerisce che la distribuzione della materia avrebbe dovuto iniziare relativamente liscia e diventare più agglomerata nel tempo, man mano che la materia si raggruppa in galassie e filamenti della rete cosmica. Quindi cosa succede? Beh, potrebbe esserci qualcosa di sbagliato nel nostro modello cosmologico, nei nostri modelli attuali di materia oscura o potrebbe essere che stiamo misurando qualcosa in modo errato.