L'Universo che non conosciamo è ancora più grande di quanto credevamo

Secondo un recente studio, la porzione di Universo che non conosciamo è ancora più grande del previsto. Alcuni scienziati hanno infatti scoperto che l’energia oscura costituisce il 69% di tutto ciò che esiste, una percentuale maggiore rispetto alle precedenti stime.

L'energia oscura è un'ipotetica forma di energia che permea l’intero cosmo. Fu introdotta per spiegare l’apparente espansione accelerata dell’Universo e altre evidenze sperimentali. Tuttavia, secondo gli scienziati sarebbe estremamente rarefatta, perciò è improbabile pensare di osservarla sperimentalmente in laboratorio.

Quello che possiamo fare e cercare di determinare la sua presenza su larga scala, usando come laboratorio interi ammassi di galassie. Utilizzando questo approccio, gli autori del nuovo studio hanno calcolato che il 69% dell’Universo è costituito da energia oscura.

La stima è di poco superiore a quella calcolata precedentemente, che si aggirava attorno al 68.5%. Uno 0,5% di differenza può sembrare poco ma bisogna considerare che si tratta comunque di una frazione dell’Universo intero.

Come se non bastasse, la maggior parte del restante 31% è rappresentata da materia oscura. A dispetto del nome simile, questa sostanza non c’entra molto con l’energia oscura. Tuttavia, anche la materia oscura è un bel mistero per la fisica contemporanea: tutto ciò che sappiamo di essa è dovuto alla sua interazione gravitazionale.

Insomma, solo un piccolo 5% è costituito da tutta la materia e l’energia che conosciamo bene. All’interno di quella sottile fetta di Universo ci siamo noi, il Nostro Pianeta, il Sole e tutte le stelle del cosmo. Tutto il resto è ancora avvolto nel buio.