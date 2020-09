L'Universo potrebbe essere pieno di una particolare stella esotica: le stelle di bosoni

Ci sono molti fenomeni che gli scienziati non hanno ancora visto direttamente nell'Universo. Basti pensare che - dopo più di 100 anni dalla prima ipotesi - solo lo scorso anno abbiamo potuto ammirare la prima immagine di un buco nero. Il cosmo, da questo punto di vista, è pieno zeppo di fenomeni ancora più rari, come le stelle di bosoni.

"Analogamente ai buchi neri, le stelle di bosoni sono previste dalla relatività generale e sono in grado di crescere fino a milioni di masse solari e raggiungere una compattezza molto elevata. Il fatto che condividano queste caratteristiche con i buchi neri supermassicci ha portato alcuni autori a proporre che alcuni dei oggetti compatti supermassicci situati al centro delle galassie potrebbero in realtà essere stelle di bosoni", afferma l'astrofisico Hector Olivares della Radboud University nei Paesi Bassi, in un nuovo studio pubblicato in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Olivares e il suo team hanno calcolato l'aspetto di una stelle di bosoni se venisse scoperta da uno dei nostri telescopi. Le stelle (come il nostro Sole) sono principalmente costituite da particelle chiamate fermioni (protoni, neutroni, elettroni). Le stelle di bosoni, invece, sarebbero costituite interamente da bosoni.

Queste particelle, inclusi i fotoni, i gluoni e il famoso bosone di Higgs, non seguono le stesse regole fisiche dei fermioni che sono soggetti al principio di esclusione di Pauli, il che significa che - in poche parole - non si possono avere due particelle identiche che occupano lo stesso spazio. I bosoni, invece, possono essere sovrapposti; quando si uniscono, agiscono come un'unica grande particella (qualcosa che abbiamo già "visto" grazie al condensato di Bose-Einstein).

Nel caso delle stelle di bosoni, queste particelle possono essere compresse in uno spazio che può essere descritto con valori distinti. Tuttavia, non abbiamo mai visto - per adesso - qualcosa del genere nell'Universo. A differenza dei buchi neri, queste stelle esotiche sarebbero trasparenti: non hanno una superficie assorbente che fermerebbe i fotoni e non hanno neanche un orizzonte degli eventi. I fotoni possono sfuggire alle stelle di bosoni, sebbene il loro percorso possa essere leggermente piegato dalla gravità.

Tuttavia, alcune di queste stelle ipotetiche possono essere circondate da un anello rotante di plasma, molto simile al disco di accrescimento che circonda un buco nero. Per questo motivo gli esperti dietro il nuovo studio hanno creato delle simulazioni sul suo possibile aspetto: l'ombra di una stella del genere sarebbe significativamente più piccola dell'ombra di un buco nero di massa simile.

Poiché la nostra comprensione dei buchi neri è ancora limitata, secondo Olivares alcuni di questi candidati potrebbero essere in realtà stelle di bosoni. Troveremo mai una stella esotica simile? Difficile dirlo adesso, poiché rappresenterebbe un ulteriore passo avanti nella comprensione dei meccanismi del nostro Universo.