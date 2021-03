Nell'Universo potrebbero esistere delle 'stelle oscure' invisibili

Le galassie del nostro Universo sono tenute insieme dalla materia oscura, una sostanza che non è mai stata osservata direttamente. C'è un'idea che sta sempre prendendo più piede all'interno della comunità scientifica, sia plausibile che provocatoria: l'esistenza di ammassi di materia oscura che formano, insieme, delle "stelle oscure".

Queste stelle potrebbero essere sfuggite al rilevamento da parte degli addetti ai lavori perché sono state scambiati per buchi neri (nonostante siano invisibili, gli effetti sulla materia circostante sarebbero visibili). Se dovessero davvero esistere, queste stelle potrebbero finalmente aiutare gli scienziati a dare un senso alla maggior parte di materia "mancante" dell'Universo.

Degli esperimenti che stanno cercando la cosiddetta "Particella WIMP" (acronimo di Weakly Interacting Massive Particles) - in lista per il ruolo di materia oscura - hanno anche trovato prove di un altro candidato chiamato "bosone oscuro", altra particelle che potrebbe costituire la materia oscura o dettare il modo in cui interagisce con la materia visibile.

Ricerche successive suggeriscono che questi bosoni oscuri possano anche gradualmente aggregarsi, proprio come altre forme di materia, formando alla fine anche delle stelle. Queste "stelle fantasma" non emetterebbero luce o calore e i nostri telescopi non potrebbero mai osservarle direttamente.

Gli scienziati hanno dato il via alla ricerca di queste stelle oscure. In che modo? Corpi celesti simili non avrebbero la "pseudo-ombra" come quella visibile nella prima immagine di un buco nero e avrebbero anche onde gravitazionali differenti da quelle di un buco nero. Con questo in mente, la caccia è ufficialmente aperta. Staremo a vedere.