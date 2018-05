Univideo lancia i Digital Movie Days: film a 1,99 Euro su iTunes e Sky Primafila!

Interessantissima iniziativa lanciata da Univideo, allo scopo di combattere la pirateria che sta distruggendo l'industria cinematografica. Dal 7 al 13 Maggio 2018, infatti, saranno disponibili i Digital Movie Days, sette giorni di promozioni sull'acquisto o noleggio digitale di vari titoli.

Alla promozione partecipano le principali piattaforme di distribuzione cinematografica del nostro paese: Chili, Google Play, Infinity, iTunes Store, Premium Play, Rakuten TV, Sky Primafila, TIM Vision ed Xbox Video, da cui sarà possibile noleggiare ad 1,99 Euro uno o più titoli tra quelli scelti, ed acquistarlo a 5,99 Euro. Interessante notare che i film in promozione (che vi elenchiamo sotto), saranno disponibili per la visione su tv, pc, tablet e smartphone.

La lista completa dei film è disponibile a questo indirizzo, ma tra i film citiamo Assassinio sull'Orient Express, Bridget Jone's Baby, Coco, Come Un Gatto in Tangenziale, Detroia, Conor McGregor: Notorius, Ghostbusters, Grande Grosso e Verdone, Il Mio Miglior Nemico, Inferno, IT, John Wick 2, Jumanji, Justice League, Kingsman: Il Cerchio d'Oro, La Torre nera, L'Abbiamo Fatta Grossa, Manuale D'Amore, Manuale d'Amore 2, Manuale d'Amore 3, Marcia per la Libertà, Paddington, Pixels, The Amazing Spiderman, The Greatest Showman, Thor: Ragnarock e Viking.

Si tratta senza dubbio di una promozione molto importante, per uno scopo importante.