Uno youtuber ha reimmaginato Windows 95 come sistema operativo mobile

Introducing Windows 95 Mobile. Inizia così il video di uno youtuber, 4096, che ha fatto un salto indietro di 23 anni ed ha riportato in vita Windows 95, lo storico sistema operativo desktop. A differenza delle vesti a cui siamo abituati, però, lo youtuber ha pubblicato un video concept "particolare".

Come si può vedere dal video presente in apertura, il filmato mostra il sistema operativo in versione mobile, riportando gli iconici elementi grafici del sistema operativi su uno schermo più piccolo, tra cui la barra delle applicazioni ed il menù Start, oltre che le icone classiche e gli splash screen per i programmi, senza dimenticare l'iconico assistente virtuale di Microsoft, Clippy.

Non mancano le applicazioni "moderne": lo youtuber ha immaginato delle versioni retrò di Whatsapp, Twitter e Skype, il tutto su una base musicale azzeccatissima, che fonde il suono di avvio composto da Brian Eno con un ritmo moderno e psichedelico.

Non è la prima volta che sul web fanno capolino video concept di questo tipo, a dimostrazione del fatto che sebbene siano ormai superati e datati, sistemi operativi come Windows XP e Windows 95 sono comunque restati nell'immaginario e soprattutto nel cuore di tutti gli appassionati per l'apporto che hanno dato al settore informatico.