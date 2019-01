Uno youtuber è riuscito ad integrare un PC (con tastiera) in un mouse stampato in 3D

Avete sempre desiderato di avere un mouse con un computer perfettamente funzionante al suo interno? Lo youtuber Electronic Grenade è riuscito a rendere i vostri sogni realtà. Come vi mostriamo nel video in apertura, lo stesso è riuscito a costruire un mouse che non solo è in grado di controllare un computer, ma che lo integra.

Le funzionalità sono quelle tipiche di un PC classico, ovviamente con le restrizioni del caso rappresentate dalle dimensioni ridotte dello schermo ed un'usabilità non certo eccellente, ma il gadget è sicuramente degno di menzione, in quanto integra anche una tastiera che si può sfilare dal lato.

Il mouse è stato stampato in 3D ed è progettato su misura per integrare al suo interno un Raspberry Pi Zero W, insieme ad un serie di sensori classici dei mouse. Lo schermo del display è davvero impressionante: montato sulla parte superiore, è basato su un pannello OLED da 1,5 pollici, mentre la tastiera Bluetooth a scomparsa si sfila dalla parte sinistra del mouse ed è Bluetooth.

Ovviamente le dimensioni sono più generose rispetto a quelle di un mouse tradizionale, ma si tratta di un prototipo perfettamente funzionante, su cui è in grado di girare anche Minecraft (per quindici secondi).

Lo youtuber ha già annunciato che nelle prossime settimane rilascerà un video per spiegare il processo di fabbricazione ed assemblaggio.