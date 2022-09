Unreal Engine 5.1 tra grafica e prestazioni: cosa cambierà?

Finora, di eccitanti esempi delle potenzialità di Unreal Engine 5 ne abbiamo visti davvero tantissimi, dal trailer di Hellblade 2 alla tech demo di The Matrix Awakens, focalizzandoci più sulla risposta dell’industria che sulla strada ancora da compiere.

Oggi, però, parleremo della prossima pietra miliare del motore di gioco, vale a dire dell'aggiornamento a Unreal Engine 5.1.

La nuova build del motore di gioco di Epic Games introdurrà migliorie su più fronti e da molti è già vista come una rivoluzione nella rivoluzione. Tuttavia, l’intero aggiornamento è un cantiere a cielo aperto e la strada fino al prodotto finito sarà lunga e frastagliata.



Si parte dall’importante ottimizzazione di Lumen, lo strumento proprietario di Epic per l’illuminazione dinamica, che con questo aggiornamento avrà un impatto sensibilmente ridotto sulle risorse del sistema. Un passo non solo atteso ma necessario per consentire una sua maggiore adozione sui giochi di nuova generazione e performance adeguate alle console e ai PC attualmente in commercio.

Un secondo sguardo alla roadmap consente di notare anche un miglioramento su Nanite, altra tecnologia implementata da Epic in Unreal Engine 5 per la gestione dei poligoni e dei livelli di dettaglio in una maniera eccezionalmente performante. Anche lui riceverà una sensibile mole di ottimizzazioni volte soprattutto a una migliore stabilità complessiva, oltre all’aggiunta di un framework specifico per la mascheratura dei materiali, il fogliame a doppio strato e compensazioni su profondità e posizione di pixel ed interi elementi.



Inoltre, parte degli sforzi sarà ancora riversata sul Path Tracing e sul Ray Tracing ma si cercherà di risolvere una volta per tutte anche il problema di stuttering degli shader causato dal Pipeline State Object (PSO).



La carne al fuoco è davvero tanta e potrete reperire ogni dettagli nella roadmap completa, ma ci sarà spazio per ulteriori migliorie sul comparto audio, sull’animazione e creazione dei personaggi e anche sulla costruzione dei mondi di gioco.



Purtroppo, non c’è ancora una data di lancio poiché gran parte degli elementi è ancora in fase di sviluppo. Una cosa è certa: titoli come Hellblade 2 non beneficeranno di queste ottimizzazioni poiché la loro uscita dovrebbe avvenire prima dell’aggiornamento.