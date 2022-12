Unreal Engine 5.1 sfida la nostra RTX 4090: a spasso nella Redwood Forest!

Una tech demo sorprendente per credibilità e impatto visivo: questa è la Redwood Forest di MAWI United, basata sulle ultime novità dal lancio di Unreal Engine 5.1 e che abbiamo sfidato con la RTX 4090 di NVIDIA.

A spiccare sono sicuramente luci, ombre e la mole eccezionale di dettagli, con tutti gli elementi prodotti integralmente in maniera procedurale a partire da una serie di acquisizioni in fotogrammetria professionale.



Una prova di forza per il motore di Epic, che ci ha permesso di fare quattro passi in un ambiente dettagliato e costruito nella sua interezza dallo stesso motore in un’area di un km quadrato. Non un singolo asset è stato posizionato in maniera manuale, rendendo ancora più sbalorditivo il risultato finale.

La demo propone texture in 4K acquisite dal mondo reale per abeti e sequoie, rocce e qualunque altro elemento decorativo o meno, tutti generati e collocati in maniera casuale sul terreno da parte del motore grafico, inclusi rami spezzati, fogliame e pozzanghere.



Nanite è utilizzato in maniera massiccia per mostrare asset composti da milioni di poligoni in maniera dinamica man mano che ci avviciniamo o allontaniamo, dipingendo un livello di dettaglio avanzato e un orizzonte visivo scenografico.

L’ambientazione è disponibile in due biomi differenti, con una versione primaverile e una invernale che ci mostra come si riescano a riprodurre anche climi diametralmente opposti con lo stesso stupefacente livello di fotorealismo.

Il nostro sistema di prova composto da un Ryzen 9 7900X, da una RTX 4090 TUF e da 32 GB di memoria RAM DDR5 è stato messo a dura prova da questo splendido esercizio tecnico e abbiamo registrato una media di 24 FPS in 4K, 45 in QuadHD e 56 in FullHD, segno evidente non solo dell’imponente qualità del progetto, ma anche sintomo di un prodotto non destinato al pubblico e che non riflette quelle che saranno le prestazioni in-game dei titoli di punta prodotti in Unreal Engine 5 dopo un lungo lavoro di ottimizzazione.



Inoltre, vale la pena sottolineare che in questa tech demo è presente uno scaler temporale ma non è possibile beneficiare delle potenzialità del DLSS3 che, con la tecnologia Frame Generation, con cui nei giochi supportati è possibile arrivare anche a triplicare il framerate producendo fotogrammi al di fuori della pipeline.



In generale siamo rimasti particolarmente colpiti nel veder renderizzare in locale e prendere vita uno spettacolo del genere davanti ai nostri occhi, soprattutto al pensiero che si tratta di un pacchetto che potrà essere utilizzato da qualunque software house decida di acquistarlo. Il team ha già promesso nuove ambientazioni sui suoi canali ufficiali e noi, come sempre, non vediamo l’ora di metterle alla prova!



Se volete scoprire cosa ci riserva il futuro dell'industria videoludica in questo frangente, ecco i giochi in Unreal Engine 5 in arrivo, da Hellblade 2 a Wukong.